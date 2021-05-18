Tamer Yiğit'ten eşine: Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz

"Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz" 0:00 / 0:00

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Rukiye Bayrak ile mutlu bir evlilik sürdüren usta oyuncu Tamer Yiğit, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Yiğit, Bayrak'ın yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

16 Mayıs eşimin doğum günü. 3 Nisan 1973'te evlendik. Dile kolay, birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz... Üç çocuk, üç torun; sevgi ve saygı ile yolumuza devam ediyoruz. Kendisinin doğum gününü bir kez daha kutluyor, bana ve ailemize kattığı tüm güzellikler için sonsuz teşekkür ediyorum.