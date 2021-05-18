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HaberlerMagazinTamer Yiğit'ten eşi Rukiye Bayrak'a: Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz
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Tamer Yiğit'ten eşine: Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tamer Yiğit, eşi Rukiye Bayrak'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Yiğit, paylaşımında, "Dile kolay, birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz... Bize kattığın tüm güzellikler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Tamer Yiğit'ten eşi Rukiye Bayrak'a: Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz
"Birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz"
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HABERTURK.COM

Rukiye Bayrak ile mutlu bir evlilik sürdüren usta oyuncu Tamer Yiğit, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Yiğit, Bayrak'ın yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

16 Mayıs eşimin doğum günü. 3 Nisan 1973'te evlendik. Dile kolay, birlikte 50 yıla yaklaşıyoruz... Üç çocuk, üç torun; sevgi ve saygı ile yolumuza devam ediyoruz. Kendisinin doğum gününü bir kez daha kutluyor, bana ve ailemize kattığı tüm güzellikler için sonsuz teşekkür ediyorum.

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