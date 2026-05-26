        Haberler Gündem Güncel Tamir ettiği otobüsün altında kaldı! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tamir ettiği otobüsün altında kaldı!

        İstanbul Esenler Otogarı'nda facia yaşandı. Olayda, otobüs tamircisi olarak çalışan Senegal Uyruklu Seringue Fallou Gueye, bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisi olarak çalışan Senegal Uyruklu Seringue Fallou Gueye, arızalanan bir yolcu otobüsünü tamir ettiği sırada altında kalarak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

        Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi. Gueye'nin arkadaşı Karim Diop, "Bu bir iş kazası. Otobüs firması yardım etmedi, arayıp sormadı. Cenazeyi Senegal'e götürmek için 4 bin dolar lazım" dedi.

        Olay, 20 Mayıs Çarşamba günü 19.15 sıralarında Esenler Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogardan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförü, yol üstünde aracını park edip durdu. Aracın çalışmaması üzerine otobüs şoförü, araçta yaşanan elektrik arızası nedeniyle seyyar olarak çalışan oto elektrik tamircisi Senegal uyruklu Seringue Fallou Gueye'yi çağırdı. Aracın yol üstünde kalması nedeniyle Gueye otobüsün altına girmek zorunda kaldı. Gueye, otobüsün altına herhangi bir takoz desteklemesi yapmadan sadece kriko yardımıyla kaldırıp girdikten sonra tamir etmeye başladı. Kısa süre sonra Gueye çalışmaya devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs düştü.

        Seringue Fallou Gueye'nin otobüsün altında sıkıştığını görenler yardıma koştu. Çevredekiler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelmeden çevredeki vatandaşlar kriko yardımıyla Gueye'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gueye, sabah saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

        İş kazasında hayatını kaybeden Seringue Fallou Gueye'nin cenazesi arkadaşları tarafından teslim alındı. Oto elektrik tamircisi Gueye'nin cenazesinin ülkesi Senagal Dakar'da defnedileceği öğrenildi.

        "OTOBÜSÜ TAMİR EDERKEN ALTINDA KALDI"

        Arkadaşının otobüsü tamir ettiği sırada altında kaldığını belirten Karim Diop, "Olay geçen Çarşamba günü akşam saat 19.00'da oldu. Arkadaşım Esenler Otogarı'nda otobüs tamircisiydi. Otobüsü tamir ederken altında kaldı. Sonra bize haber verdiler. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Arkadaşım sabah saat 05.00'da hastanede hayatını kaybetti" dedi.

        "BU BİR İŞ KAZASI"

        Otobüs firmasının yardım etmediğini belirten arkadaşı Diop, "Bize yardım edilmesini istiyorum. Otobüs firması yardım etmedi, sormadı. Bu bir iş kazası. Bize yardım edilmedi. Bize yardım edin. Cenazeyi götürmek için 4 bin dolar lazım. Arkadaşımın Senegal'de 4 çocuğu vardı. Onlarda zor durumdalar. Arkadaşları olarak üzgünüz. Devletten yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL'ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın "Yaşayan İskelet"i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
