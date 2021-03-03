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HaberlerGündem3. SayfaTamir ettiği otomobil üzerine düştü
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Bursa'da oto tamir ustası, tamir ettiği otomobilin altında kaldı

Bursa'da, tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin'in üzerine düştü. Ağır yaralanan Keskin, hastaneye kaldırıldı

Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 62 yaşındaki Halil İbrahim Keskin, tamir ettiği otomobilin altında kalarak, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi´ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin'in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.

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