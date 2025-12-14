Tammy Abraham: 10 kişiyle mağlup olmadık

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Tammy Abraham, açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM, İYİ SAVAŞTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Abraham, "Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün." dedi.