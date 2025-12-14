Habertürk
        Tammy Abraham: 10 kişiyle mağlup olmadık - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham: 10 kişiyle mağlup olmadık

        Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "10 kişiyle mağlup olmadık" dedi.

        Giriş: 14.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:53
        "10 kişiyle mağlup olmadık"
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Tammy Abraham, açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM, İYİ SAVAŞTIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Abraham, "Ben takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Trabzon'un ne kadar zor olduğunu söylemişlerdi, zor bir deplasman burası. İlk 25 dakika çok iyi pres yaptık, çok iyi fırsatlar yakaladık. 3 gol attık. Sonrasında futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Ufak hatalar yaptık, yapmasaydık çok daha puanımız olabilirdi bu sezon ama takımımla gurur duyuyorum, iyi savaştık bugün." dedi.

        "10 KİŞİYLE MAĞLUP OLMADIK"

        Açıklamalarına devam eden İngiliz golcü, "Takımımızda iyi kalpli, savaşan oyuncular var. Taraftarlarımız bunu görmüşlerdir. Bugün kazanabilirdik ama bazen böyle olabiliyor. Biz sürekli savaşıyoruz. Ben savaşı bırakmayan, pes etmeyen biriyim. Defans olur, hücum olur; sürekli olarak takıma yardım etmek istiyorum. Bugün çok fazla savaştık. Böyle bir maçta 10 kişiyle mağlup olmadık." ifadelerini kullandı.

