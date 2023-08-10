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        Haberler Magazin Tan Taşçı trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Tan Taşçı trafik kazası geçirdi

        Tan Taşçı, Antalya'daki konserine giderken Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı, kazayı yara almadan atlatırken yanındaki diğer iki kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:08
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        Tan Taşçı, trafik kazası geçirdi. Taşçı'nın menajeri Ecmel Kayahan'ın idaresindeki 34 GPK 636 plakalı otomobil, Bucak - Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı TIR ile çarpıştı.

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        İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Tan Taşçı, kazayı yara almadan atlattı. Şarkıcı, sağlık durumunun iyi olmasının ardından bu akşam konser vereceği Antalya'ya geçti.

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        Ecmel Kayahan ve Tan Taşçı'nın çocukluk arkadaşı şarkıcı Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        #Tan Taşçı
        #Burdur
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