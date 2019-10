FOX Tv Ekranlarının 2019- 2020 yeni yayın dönemine bomba gibi diziler ile start verdi. Bu dizilerden birisi olan Mucize Doktor gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosu usta oyuncular ile dopdulu. Filmin başrol oyuncularından ve filme adını veren Mucize Doktor'a hayat veren Doktor Ali Vefa, daha ilk bölümden oynadığı rol ve sergilemiş olduğu performans ile bütün izleyicilerin gönlüne taht kurmayı başardı. Doktor Ali Vefa’ya hayat veren genç ve sevilen oyuncu Taner Ölmez’dir. Peki merak konusu olan Taner Ölmez kimdir. Genç ve sempatik başarılı oyuncu Taner Yılmaz ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını sizler için araştırdık ve makalemizde paylaştık.

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 (33 yaşında) tarihinde Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Aslen Tunceli’ lidir. Henüz 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmişlerdir. Taner Ölmez, lise yıllarından beri aktif olarak tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Genç oyuncu Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisinde Gıyabettin karakteri ile yaşayan Taner Ölmez, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan gibi reytingi yüksek dizilerde rol almıştır. Genç oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır ve üstün başarısı ile adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Taner Ölmez sinemaya ilk olarak 2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Uzun Hikaye filmiyle beyazperdeye de adım atmış oldu, ayrıca yine aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘Kayıp Şehir’ dizisinde canlandırdığı ‘Sadık’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir dizisinde Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Taner Ölmez, Mert karakteri ile milyonlarca severleri tarafından takip edilen bir oyuncu olmuştur. Genç oyuncu aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görülmüştür.

2016 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. Ardından ilk Netflix dizisi Hakan Muhafız'da Burak karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayınlanan Müslüm filminde Müslüm Gürses'in kardeşi 'Ahmet Akbaş' karakterini canlandırmuştır.

Son olarak Fox TV ekranlarının 2019- 2020 yeni sezonundaki iddialı dizilerinden olan, Good Doctor uyarlaması Mucize Doktor' adlı dizide Savant Sendromlu Doktor Ali karakterine can verecek. Doktor Ali Otizm ve Savant Sendromu hastası olan asistan bir cerrahtır. Ali Bilecik’de doğmuş, büyümüş ve sorunlu bir çocukluk geçirdiği için babası tarafından evlatlıktan reddedilmiş hatta şiddete maruz kalmıştır. Babası tarafından sokağa atılan küçük Ali, abisinin göçük altında kalması ve gözünün önünde ölmesi ile Bilecik’te doktor olan ve o an acil müdahaleye gelen Adil Hoca tarafından evlat edinilmiş ve abisine söz verdiği gibi okuduğu tüm okulları birincilikle bitirmiş ve Tıp Fakültesinden üstün başarı ile mezun olmuştur. Alini Savant Sendromundan kaynaklanan yeteneği vesilesi ile fotografik hafızası çok güçlü olan Doktor Ali gördüğü her şeyi hatırlayabilir olması O’na mesleğinde büyük ölçüde yardımcı olacak hatta O’na Mucize Doktor olma özelliğini verecektir.

Dizide Doktor Ali, asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Savant Sendromu olmanın vermiş olduğu güçlü hisleri ve sınırsız sevgisi ile dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek, sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, Otizmli Doktor Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacaktır.

Mucize Doktor dizisinde Başrol rol alan Taner Ölmez, 1.79 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur. Genç oyuncu, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmayı kesinlikle ihmal etmiyor.

Taner Ölmez’in Oynadığı Dizi Ve Filmler