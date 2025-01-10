Taner Yapağıcı: Mourinho, "U19 için çok iyi bir takımsınız" dedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı önemli bir mücadele sergiledi.

Kasımpaşa U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Taner Yapağıcı'nın değerlendirmeleri:

"Mourinho'nun yorumlarından mutlu olduk. Savunma tarafını daha çok yapacağımızı biliyorduk. U19 takımıyız ama yaş ortalamamız U17'den biraz daha aşağılarda. Orta sahamızda oynayan Yaman, 15 yaşındaydı. Savunma tarafını da hücum tarafını da her zaman önemsiyoruz. Bugün daha çok savunma yapmamız gerekti. Altyapımızın ofansif ve defansif detaylı çalışmaları çok fazla var. Hemen hemen tüm takımlarımız A Takımımızın yaptıklarını yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye karşı en azından bir gol atmak bizi mutlu edebilirdi."

"TÜRK FUTBOLUNA İYİ OYUNCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" "İlk geldiğimiz günden beri A Takımımıza ve Türk futboluna iyi oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerbirliği maçında bunun sonucunu aldık. Fenerbahçe karşısında sonuç olarak değilse de oyun olarak doğru sonucu aldık. 3 tane gol yedik ama bence bu golleri daha çok bireysel hatalardan yedik. Doğru yerleştiğimizde topu kazanabiliyoruz ardından hızlı hücumlar denemeye çalıştık ve birkaçında başarılı olabildik." REKLAM 🔹 "A takımının yaptıklarını yapmaya çalışıyoruz."

🔹 "A takıma ve Türk futboluna oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz."

🔹 "Yaman, A takımda antrenmanlara çıkıyor."

🔹 "Biz karşımıza A takım çıkacakmış gibi hazırlandık."



🎙️ Kasımpaşa U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, Nokta… pic.twitter.com/s6k9GBY5YK — HT Spor (@HTSpor) January 9, 2025 "BİZİM İÇİN BİR ŞANS" "Maçtan önce ufak da olsa bir stresimiz vardı. Daha sonra çocukların rahat ve özgüvenli olduktan sonra stresimiz kalmadı. Çocuklar hem deneyimi yaşıyor hem de ciddi anlamda bir özgüvenleri var. Bu bizim için bir şans bence." "Başkanımız Gençlerbirliği maçından önce de bize güvendiğini söyledi."

"Zaman zaman A Takım'a giden oyuncularımız var. 13-14 tane oyuncumuz aralıklarla A Takım ile antrenman yapıyor, süre alıyor." "Biz Fenerbahçe maçına karşımıza A Takım çıkacakmış gibi hazırlandık. Hangi kadroyla çıkacaklarını hiç düşünmedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

JOSE MOURINHO'NUN MAÇ SONU KONUŞMASI "Jose Mourinho mücadelenin ardından hepimize iyi bir iş çıkardığımızı söyledi. Çocuklara ise, "Türkiye şartlarına göre çok iyi işleyen bir savunma düzeniniz ve disiplininiz var. Bunu beni gerçekten hayrete düşürdü o yüzden sizi tebrik ediyorum. Biz 3-0'dan sonra takımımızı geri çekmedik, sizin savunma düzeniniz bizi buna itti. Gerçekten U19 için çok iyi bir takımsınız" dedi."