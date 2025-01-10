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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Taner Yapağıcı: Mourinho, "U19 için çok iyi bir takımsınız" dedi - Futbol Haberleri

        Taner Yapağıcı: Mourinho, "U19 için çok iyi bir takımsınız" dedi

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Kasımpaşa, mücadeleye U19 Takımı'yla çıktı. Sarı-lacivertliler karşısında iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa'da U19 teknik direktörü Taner Yapağıcı, karşılaşmanın ardından HT Spor'a konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:36
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        Mourinho'dan Kasımpaşa gençlerine büyük övgü!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında U19 takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı önemli bir mücadele sergiledi.

        Kasımpaşa U19 Takımı Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Taner Yapağıcı'nın değerlendirmeleri:

        "Mourinho'nun yorumlarından mutlu olduk. Savunma tarafını daha çok yapacağımızı biliyorduk. U19 takımıyız ama yaş ortalamamız U17'den biraz daha aşağılarda. Orta sahamızda oynayan Yaman, 15 yaşındaydı. Savunma tarafını da hücum tarafını da her zaman önemsiyoruz. Bugün daha çok savunma yapmamız gerekti. Altyapımızın ofansif ve defansif detaylı çalışmaları çok fazla var. Hemen hemen tüm takımlarımız A Takımımızın yaptıklarını yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye karşı en azından bir gol atmak bizi mutlu edebilirdi."

        "TÜRK FUTBOLUNA İYİ OYUNCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        "İlk geldiğimiz günden beri A Takımımıza ve Türk futboluna iyi oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerbirliği maçında bunun sonucunu aldık. Fenerbahçe karşısında sonuç olarak değilse de oyun olarak doğru sonucu aldık. 3 tane gol yedik ama bence bu golleri daha çok bireysel hatalardan yedik. Doğru yerleştiğimizde topu kazanabiliyoruz ardından hızlı hücumlar denemeye çalıştık ve birkaçında başarılı olabildik."

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        "BİZİM İÇİN BİR ŞANS"

        "Maçtan önce ufak da olsa bir stresimiz vardı. Daha sonra çocukların rahat ve özgüvenli olduktan sonra stresimiz kalmadı. Çocuklar hem deneyimi yaşıyor hem de ciddi anlamda bir özgüvenleri var. Bu bizim için bir şans bence."

        "Başkanımız Gençlerbirliği maçından önce de bize güvendiğini söyledi."

        "Zaman zaman A Takım'a giden oyuncularımız var. 13-14 tane oyuncumuz aralıklarla A Takım ile antrenman yapıyor, süre alıyor."

        "Biz Fenerbahçe maçına karşımıza A Takım çıkacakmış gibi hazırlandık. Hangi kadroyla çıkacaklarını hiç düşünmedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

        JOSE MOURINHO'NUN MAÇ SONU KONUŞMASI

        "Jose Mourinho mücadelenin ardından hepimize iyi bir iş çıkardığımızı söyledi. Çocuklara ise, "Türkiye şartlarına göre çok iyi işleyen bir savunma düzeniniz ve disiplininiz var. Bunu beni gerçekten hayrete düşürdü o yüzden sizi tebrik ediyorum. Biz 3-0'dan sonra takımımızı geri çekmedik, sizin savunma düzeniniz bizi buna itti. Gerçekten U19 için çok iyi bir takımsınız" dedi."

        BASIN TOPLANTISI

        Karşılaşmaya U19 Takımıyla çıkan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Taner Yapağıcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Yapağıcı, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımda oyuncuları da tebrik ediyorum. Oyunculara söylediğim şey; bu oyunun keyfinden yararlanmalarıydı. U17 yaş ortalaması ile U19 takımıyla buradayız. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

        Kulübün kalan maçlarda U19 takımıyla çıkma durumunu kendilerine henüz iletilmediğini vurgulayan Taner Yapağıcı, "Altyapı oyuncularımıza gerekli testler ve yüklemeleri yapıyoruz. Önümüzdeki maçlar için bize bir şey söylenmedi. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu periyot içerisinde antrenman ve denemelerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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