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        Haberler Gündem Politika Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta!

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada susma kararı aldığını ifade etti. İşte Özcan'ın o mesajı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:08
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        Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta!
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemiğin ardından son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada bulunmuş ve Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

        SUSMA KARARI ALDIĞINI SÖYLEDİ

        Bu açıklamanın ardından Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunup, susma kararı aldığını söyledi.

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        "BÜYÜKLERİMİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA..."

        Özcan, son olarak konuya ilişkin, "Dünkü tweetlerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm. Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda, baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım" dedi.

        CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması
        CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması
        Sert tartışma
        Sert tartışma
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