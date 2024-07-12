Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemiğin ardından son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada bulunmuş ve Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

SUSMA KARARI ALDIĞINI SÖYLEDİ Bu açıklamanın ardından Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunup, susma kararı aldığını söyledi. REKLAM