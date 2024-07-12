Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu polemiğine nokta!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada susma kararı aldığını ifade etti. İşte Özcan'ın o mesajı...
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemiğin ardından son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada bulunmuş ve Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.
SUSMA KARARI ALDIĞINI SÖYLEDİ
Bu açıklamanın ardından Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulunup, susma kararı aldığını söyledi.
"BÜYÜKLERİMİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA..."
Özcan, son olarak konuya ilişkin, "Dünkü tweetlerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm. Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda, baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım" dedi.