'Tanrı'dan gelen vahiy' nedeniyle öldürülen Brenda Lafferty ve 15 aylık kızı
Brenda Lafferty ve küçük kızı, eşinin iki kardeşi tarafından acımasızca öldürüldü. Tüm bu vahşetin ardında, Mormonizme fazlasıyla bağlı olan kardeşlerin 'Tanrı'nın vahyini yerine getirme' düşüncesi yatıyordu.
Brenda Lafferty (kızlık soyadı Wright), 19 Temmuz 1960'ta Logan, Utah'ta yaşayan bir Mormon ailesinde dünyaya geldi. Aynı yaştaki iki kız kardeşi Betty ve Bonnie ile yakın bir ilişkisi vardı.
Brenda, güzel ve popüler bir kızdı; kocası Allen Lafferty ile tanıştıkları anda birbirlerine aşık oldular ve hemen evlendiler. Brenda, üniversite mezuniyetinin ardından 28 Nisan 1983'te kızları Erica Lane Lafferty'yi doğurdu.
Ancak Brenda ve Allen'ın evliliği karışıktı. Allen kontrolcü biriydi ve Brenda'nın çalışmasını istemiyordu. Dahası, Allen'ın iki erkek kardeşi Ron ve Dan Lafferty, Mormonizmin aşırı bir biçimini benimsemeye başlamıştı. Peygamberler Mektebi adı verilen çok eşli, ayrılıkçı bir tarikata katılıp öğrendiklerini kardeşlerine vaaz vermek için kullanmaya başlamışlardı.
Ron'un aşırılığı, kocasının bir eş yerine bir hizmetçi beklediğini fark eden karısı Dianna'yı da üzmeye başlamıştı. Bu sırada Brenda, Diana'ya evliliğinde olan sorunları anlattı. Diana, Brenda'ya kocasını terk etmesi için cesaret verdi. Brenda, bu tavsiyeye uydu ancak bu kararı onu Ron'un ölüm listesine sokacaktı.
Fotoğrafta Ron Lafferty görülüyor. Kaynak: AP
Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Ron'un da evliliği bitti. Bunun üzerine Ron, Tanrı'dan 'vahiy aldığını' ve ona problem yaratan insanları öldürmesini emrettiğini söyledi. Liste şöyleydi; Brenda, Ron'un eşinin onu terk etmesini destekleyen Chloe Low isimli bir kadın ve Ron'un eski kilisinden Richard Stowe isminde bir adam.
Ron, bu sözde vahyini Allen (Brenda'nın kocası) ve diğer kardeşi olan Dan ile paylaştı. Ancak Allen, ona Tanrı'nın böyle bir vahiy vermediğini ve eski eşi ile kızını ne olursa olsun koruyacağını söyledi.
Fotoğrafta Dan Lafferty görülüyor. Kaynak: AP
Allen, eski eşine potansiyel tehlikeden hiç bahsetmedi. En sonunda 24 Temmuz 1984'te Ron ve Dan Lafferty'in kanlı planı tüm vahşetiyle gerçekleşti.
Yanına iki kişi alan kardeşler, Brenda'nın evine zorla girdi. Önce Brenda'yı dövdüler arkasından vakum akoruyla boğarak, boğazını kestiler. Sıra 15 aylık olan bebeğe gelmişti; Dan hiç tereddüt etmeden yeğeninin de boğazını kesti.
Dört adam, listede yer alan diğer kurbanlar için yola çıktı. Ancak Low evde değildi ve Stowe'un evine giden dönüşü kaçırdılar. İki kurban da başlarına gelecek şeyden kıl payı kurtulmuşlardı.
Bu sırada Allen eve geldi ve korkunç manzarayla karşılaştı. Hemen polisi aradı ancak cinayeti kimin işlediğini çoktan biliyordu.
Fotoğraf temsilidir
Ron ve Dan Lafferty, 7 Ağustos 1984'te Reno, Nevada'da tutuklandı. Kısa süre sonra iki cinayet, iki ağır hırsızlık ve iki cinayet komplosu suçlamalarıyla hüküm giydiler. Dan iki ömür boyu hapis cezasına; Ron ise ölüm cezasına çarptırıldı ancak 2019'da idam edilmeden önce öldü.
Ron basına hiç konuşmamış olsa da Dan konuştu. Brenda ve yeğeni Erica'yı öldürdüğü için pişmanlık duymadığını ifade etti.
Fotoğraf temsilidir
Lafferty kardeşlerin vahşi planı ve Brenda Lafferty cinayetinin çarpıcı hikâyesi, Jon Krakauer'in 2003 tarihli kitabı Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith'te anlatıldı ve 2022'de Hulu ve Dustin Lance Black tarafından bir TV dizisine uyarlandı.
Kaynak: All That Interesting