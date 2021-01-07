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'Ölüme Bir Bakış (A View to a Killve)' ve 'That 70s Show'un yıldızı Tanya Roberts, 6 Ocak Pazartesi akşamı tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Roberts'in temsilcisi Mike Pingel, konuyla ilgili Metro'ya açıklamalarda bulundu. Pingel, ünlü oyuncunun ölümüne böbreğine, karaciğerine, safra kesesine ve sonrasında kan dolaşımına yayılan bir idrar yolu enfeksiyonunun neden olduğunu belirtti.

Mike Pingel, Roberts için online düzenlenecek bir anma töreninin kısa süre içinde duyurulacağını açıkladı.

Aktrisin ailesinin çiçekler göndermek yerine Roberts adına ASPCA'ya (Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu) bağış yapılmasını istediği öğrenildi.

YAKIN DOSTU VEFATINI DOĞRULAMIŞTI

Tanya Roberts'ın ölümünü, sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğrulamıştı. Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Roberts'ın ölümünün kendisini yıktığını belirtmişti.

"O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum" diyen Mike Pingel, Tanya Roberts'ın bir melek olduğunu ifade etmişti.

TANYA ROBERTS HAKKINDA

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başlamıştı. Roberts, reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yapmıştı.

Oyuncu, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill (Ölüme Bir Bakış) ile büyük bir çıkış yakalamıştı ancak bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.