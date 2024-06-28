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        Haberler Magazin Tanyeli: Alırız bir maşallah - Magazin haberleri

        Tanyeli: Alırız bir maşallah

        Ünlü oryantal Tanyeli'den havalimanında karşılaştığı Sibel Can ile paylaşım; "Öyle mutlu oldum ki anlatamam maşallah"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:44
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        "Alırız bir maşallah"
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        Bir süredir Pankreas kanserinin 3'üncü evresiyle mücadele eden oryantal Tanyeli, Sibel Can ile havalimanından birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

        Tanyeli; "Öyle mutlu oldum ki anlatamam, nasıl bir güzellik, nasıl bir sadelik. Alırız bir maşallah. O güzel ve özel yüreği ile nasıl anlatılır bilmiyorum. O canım rahmetli annesi, babası, benim annem-babam. Saysam ne güzel ne iyiliklerle bezenmiş anılar. O can Sibel'im. O hepimizin Sibel'i canımız. Sibel Can, seni çok seviyorum." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Tanyeli
        #SİBEL CAN
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