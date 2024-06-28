Tanyeli: Alırız bir maşallah

Bir süredir Pankreas kanserinin 3'üncü evresiyle mücadele eden oryantal Tanyeli, Sibel Can ile havalimanından birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Tanyeli; "Öyle mutlu oldum ki anlatamam, nasıl bir güzellik, nasıl bir sadelik. Alırız bir maşallah. O güzel ve özel yüreği ile nasıl anlatılır bilmiyorum. O canım rahmetli annesi, babası, benim annem-babam. Saysam ne güzel ne iyiliklerle bezenmiş anılar. O can Sibel'im. O hepimizin Sibel'i canımız. Sibel Can, seni çok seviyorum." şeklindeki ifadelerine yer verdi.