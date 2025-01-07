Tanyeli, yaş gününü hastanede kutladı

Doğum gününden bir gün önce küçük bir operasyona giren Tanyeli, "Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Hayatım hastane ve ev arasında mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm, beni buradan çıkarın, kutlayalım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.