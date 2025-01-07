Tanyeli, yaş gününü hastanede kutladı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 54'üncü yaş gününü hastanede kutladı
Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili 3. evresinde olduğunu açıklayan Tanyeli, sosyal medya hesabından sık sık sevenlerini bilgilendirerek sağlık sürecini paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak hastaneye girdiği yeni yaşından kareler paylaşan Tanyeli, 54. yaşına girdi.
Doğum gününden bir gün önce küçük bir operasyona giren Tanyeli, "Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Hayatım hastane ve ev arasında mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm, beni buradan çıkarın, kutlayalım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.