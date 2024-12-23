Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tapu Kadastroda yeni kimlik zorunluluğu ne zaman başlıyor, ski kimlikle ayın kaçına kadar tapu işlemleri yapılabilir?

        Eski tipte kimliği olanlar dikkat! Tapuda işlem yapmak için yeni kimlik zorunluluğu getirildi

        Türkiye, 2016 yılı itibarıyla çipli kimlik kartlarına geçiş yaptı. Ancak yeni kimlik kartına geçiş yapmayan vatandaşlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kararınca artık tapuda işlem yapamayacak. Peki, bu düzenleme ne zaman başlıyor, eski kimlikle ayın kaçına kadar tapu işlemleri yapılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Peki, eski kimlikle tapu işlemleri ne zamana kadar yapılabilecek? İşte, detaylar...

        2

        TAPU İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI ŞART

        Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor.

        Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor.

        3

        ESKİ KİMLİK KARTIYLA TAPU İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

        Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.

        Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

        4

        ÇİPLİ KİMLİK NASIL ALINIR?

        Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?