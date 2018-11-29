Avrupa kulvarında grup maçları bitmeden son 16 turuna adını yazdıran Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United gibi takımlar, başarılı performanslarını ligde taşıyamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son beş sezonun dördünde kupa sevinci yaşayan İspanyol temsilcisi Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane ve Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla yaşadığı sarsıntıyı ligdeki puan kayıplarıyla derinden hissederken, "Devler Ligi'nde ise taraftarlarının beklentilerini karşılayan bir grafik sergiledi.

G Grubu'ndaki 5. hafta mücadelesinde, sahasında oynadığı iki maçta attığı 8 gol ve kaleyi bulan 25 şutla Şampiyonlar Ligi'nin bu alanda en iyi istatistiğe sahip takımı Roma'ya konuk olan Real Madrid, İtalyan temsilcisini Gareth Bale ve Lucas Vazquez'in golleriyle 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Julen Lopetegui'yi olaylı bir şekilde takımın başına getiren eflatun-beyazlıların bu sezon ligdeki inişli çıkışlı performansı ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Şampiyonluktaki en büyük rakibi Barcelona'ya 5-1 yenilen, 4 ile 10. haftalar arasında sadece bir galibiyet alabilen başkent temsilcisi, 20 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Real Madrid ile aynı grupta yer alan Roma'nın durumu da çok farklı değil. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen İtalyan temsilcisi, Serie A'da ise 5 galibiyet alabildiği 13 hafta sonunda lider Juventus'un 18 puan gerisine düştü.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, puan cetvelinde yedinci sırada bulunuyor.

BAYERN, LİGDE EVİNDE KAZANMAYI UNUTTU

47 yaşındaki Hırvat teknik adam Niko Kovac yönetiminde sezona başlayan Alman temsilcisi Bayern Münih, ligdeki kötü performansıyla üzdüğü taraftarlarını "Devler Ligi"nde aldığı sonuçlarla teselli etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son 6 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Bavyera ekibi, Kovac yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı altı maçın sadece ikisini kazanabildi.

Son iki haftada öne geçtiği Borussia Dortmund mücadelesini kaybeden, sahasındaki Fortuna Düsseldorf maçında ise berabere kalan Bayern Münih, liderlik koltuğunda oturan Borussia Dortmund'un 9 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2012-13 sezonunda Borussia Dortmund'u Londra'da 2-1 yenerek elde eden Bayern Münih, bu sezon grup aşamasında yoluna yenilgisiz devam ediyor. Tek puan kaybını Ajax beraberliğiyle yaşayan Alman ekibi, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Galatasaray ile aynı grupta yer alan Schalke 04 de ligdeki kötü gidişine rağmen Avrupa'nın 1 numaralı kupasında lider Porto ile birlikte son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Sezona üst üste beş mağlubiyet alarak çok kötü bir başlangıç yapan Alman ekibi, 12 haftada topladığı 13 puanla 14. sırada yer alıyor.

SAHASINDAKİ İLK GALİBİYETİ TURU GETİRDİ

10 yıl önce Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Manchester United, ligdeki kötü gidişini Avrupa kulvarında telafi eden takımlardan biri oldu.

H Grubu'nda Juventus'u son dakika golleriyle deplasmanda 2-1 yenen ve rakibinin tüm kulvarlardaki namağlup unvanına son veren İngiliz temsilcisi, sahasında oynadığı maçlardaki kötü gidişe Young Boys maçında son verdi.

Old Trafford Stadı'ndaki Valencia ve Juventus maçlarında gol atamayan, rakip kaleyi bulan 6 şut ürebilen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Young Boys galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı ve Juventus ile adını son 16 turuna yazdırdı.

Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin domine ettiği Premier Lig'de ise Alex Ferguson'un emekli olmasından bu yana zirve yarışına dahil olamayan Manchester United'ın kaderi bu sezonun ilk 13 haftasında da değişmedi.

3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18 puan kaybeden Manchester United, liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City'nin 14 puan gerisinde kaldı.

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