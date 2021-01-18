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Tarhana çorbası nasıl yapılır? Çok kolay tarhana çorbası yapımı

Edirne'den Kars'a Türkiye'nin her köşesinde, her mutfakta bulunan ancak neredeyse her şehirde farklı şekilde pişirilen nadir yemeklerden biri de tarhana çorbası. Salçalısı, salçasızı, şehriyelisi, sütlüsüyle tarhana çorbası her mevsim sofralarda yer bulabiliyor. Peki, lezzetli bir tarhana çorbası için öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta nedir? İşte sofraların kurtarıcısı Tarhana çorbası nasıl yapılır? Çok kolay tarhana çorbası yapımı

Tarhana çorbası nasıl yapılır? Çok kolay tarhana çorbası yapımı

Tarhana çorbası geleneklerimizin içinde yer alan ve her evde yazdan hazırlanarak imal edilen bir gıdadır. Kış boyu soframızdan eksik olmayan oldukça yararlı bir içeriğe sahip çorbadır. Her yörede farklı katkı maddeleriyle de özgünleştirilir. Klasik tarhana çorbası nasıl yapılır sizlerle paylaşalım.

Tarhana Çorbası Malzemeleri:

  • 3 yemek kaşığı toz tarhana
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Nane

Tarhana Çorbası Hazırlanışı:

3 yemek kaşığı tarhana 1 bardak suyla bir kapta, 1 saat ıslatılır.

Bir tencerede yağ, salça ve nane biraz karıştırılır ve üzerine ıslatılmış tarhana eklenir.

Üzerine 4 su bardağı su eklenir ve tuzu atılarak devamlı karıştırılmak suretiyle bir iki taşım kaynamadan sonra ocaktan alınır.

Servise hazırdır. Afiyet olsun!

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