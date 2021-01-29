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Tarih belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav soruları

2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları merak ediliyor. 2020/1. Dönem Mahalle bekçiliği sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 20 Ocak 2021 saat 14.00'te gerçekleşen 2021 bekçilik sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınava katılan adaylarla paylaşıldı. Peki, 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik maaşları ne kadar? İşte 2021 bekçilik sınavı soruları ve cevapları

Tarih belli oldu! Bekçilik sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav soruları

2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılan adaylar bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle ertelenen bekçilik sınavı, 20 Ocak 2021 tarihinde, saat 14.00'te gerçekleşti. 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Peki, Bekçilik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bekçilik maaşları ne kadar?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI A KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEKÇİ MAAŞLARI

2020 yılında

İlkokulu mezunu olan bekçi 4.302,80 TL
Lise mezunu bekçi 4.352 TL ile 4.455,14 TL arası
Lisans ve ön lisans mezunu bekçi 4.404 TL ile 4.657 TL arası maaş alıyordu.


2021 yılı maaş zammının ardından ilkokul mezunu bekçi 4618 lira, lise mezunu bekçi 4782 lira, ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.

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