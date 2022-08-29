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Tarih TV 30 Ağustos'ta yayına başlıyor

Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yayın hayatına başlıyor.

Tarih TV 30 Ağustos'ta yayına başlıyor

Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, 30 Ağustos'ta yayın hayatına başlıyor.

Tarih TV, "sadece gerçekler" sloganıyla kaynağı belli bilgilere, belgelere ve tanıklıklara yer verecek.

Danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen'in yaptığı kanalın Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bağçeci, Program Müdürü Yavuz Sinangil, Proje Koordinatörü ise Kemal Soğukdere.

Tarih TV, Türk tarihinin dönüm noktalarını, dünya tarihine yön veren olayları, kültür tarihinde iz bırakan portreleri özgün içeriklerle bir araya getirecek.

Tarih TV, toplumsal hayatın ve eşyanın tarihini, sanatın, sporun, bilimin ve teknolojinin zamandaki yolculuğunu da ekrana taşıyacak.

TANIDIK YÜZLER, YENİ SÖZLER

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pelin Batu, Nuray Mert, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Burak Küntay, Koray Şerbetçi, Gürkan Zengin, Nezih Başgelen, Yaşar Taşkın Koç, Mehmet Hakan Kekeç, Başak Koç gibi birbirinden değerli pek çok isim, farklı formatlardaki programlarla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İLK YAYIN BÜYÜK ZAFER’İN 100. YILINDA

Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda.

İzleyiciler, Tarih TV’nin zengin içerik yelpazesini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.

STÜDYO PROGRAMLARI

AKROPOLİS - NEZİH BAŞGELEN / PELİN BATU

DİPNOT - BAŞAK KOÇ

EDİTÖR TARİH - GÜRKAN ZENGİN

HANGİSİ GERÇEK - PROF.DR. İLBER ORTAYLI / PELİN BATU

NEREDEN NEREYE - PROF.DR. AHMET KASIM HAN / PROF.DR. BURAK KÜNTAY

OSMANLI MECMUASI - MEHMET HAKAN KEKEÇ

ŞARK EKSPRESİ - NURAY MERT

TANIK - YAŞAR TAŞKIN KOÇ

ZAMAN TÜNELİ - KORAY ŞERBETÇİ

DUVARLAR KÖPRÜLER - PROF.DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

İÇ YAPIM PROGRAMLAR

ANLAT HOCAM

DÖNÜM NOKTASI

SOKAKTAKİ TARİH

TARİH VE TARİF

TÜRKİYE'NİN İLKLERİ

ANLATIYORUM

SONRA NE OLDU?

REFERANS

RETORİK

TARİH TV DOSYA

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