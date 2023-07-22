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        Haberler Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Zehra Güneş - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Zehra Güneş

        Milletler Ligi'nde şampiyon olup ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında da 1 numaraya yükselerek destan yazdı. 15 maçlık lig süresince ay-yıldızlı formanın başarısı için ter döken 14 milli voleybolcu, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Filenin Sultanları'nın hikayesi... Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 22.07.2023 - 09:30
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        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
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        7 Temmuz 1999'da İstanbul'da doğan Zehra Güneş, 13 yaşında VakıfBank altyapısında başladığı kariyerinde adım adım yükselerek Türk voleybolunun 'güneşi' oldu.

        Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra, 2016 yılına kadar VakıfBank'ın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

        2016-2017 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirdikten sonra yeniden VakıfBank'a dönen milli yıldız, sarı-siyahlı formayla yurt içi ve yurt dışında büyük başarılar elde etti.

        Bloklarıyla rakip takımın smaçörlerinin korkulu rüyası haline helen Zehra Güneş, FIVB Milletler Ligi'nde Çin'e karşı oynanan final maçında blok sayılarıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Zehra ayrıca 2023 FIVB Milletler Ligi'nin en iyi orta oyuncusu seçildi.

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        BLOK CANAVARI!

        Milletler Ligi'ni 44 blokla tamamlayan Zehra Güneş, 48 blokla oynayan Polonyalı Agnieszka Korneluk'un ardından en çok blok yapan ikinci oyuncu oldu.

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