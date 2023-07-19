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        Haberler Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Melissa Vargas - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Melissa Vargas

        Milletler Ligi'nde şampiyon olup ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında da 1 numaraya yükselerek destan yazdı. 15 maçlık lig süresince ay-yıldızlı formanın başarısı için ter döken 14 milli voleybolcu, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Filenin Sultanları'nın hikayesi... Melissa Vargas: MVP!

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 19.07.2023 - 12:14
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        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
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        FIVB Milletler Ligi'nde sergilediği müthiş performansla A Milli Takım'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Melissa Vargas, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

        Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki pasör çaprazının hayat hikayesi ve Küba'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesi ise yürek burkuyor...

        1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.

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        Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

        KÜBA'AN FENERBAHÇE'YE UZANAN HİKAYE...

        Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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        Sarı-lacivertlilerde performansını daha da yukarı çıkaran Vargas, yoğun bir çaba sonucu ve Fenerbahçe'nin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in de etkisiyle Sırbistan vatandaşı oldu. Fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye, başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istemedi ve Vargas 2021 yılında bu kez Türkiye vatandaşı oldu.

        2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, ardından Tianjin Bohai Bank'ta oynayarak kendini geliştirdi. Çin'den Fenerbahçe'ye geri dönen başarılı sporcu, milli takımda oynama prosedürlerini tamamladı ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını ilk kez Milletler Ligi'nde giydi. Milli Takım'ın aradığı isim olan Melissa Vargas, tarihe geçen bir performansla şampiyonluğun mimarı oldu.

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        1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" (MVP) seçilerek başarısı taçlandırıldı.

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