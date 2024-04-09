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        Haberler Yaşam Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

        Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

        Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:58
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        Ardahan'ın sembolü kale ve çevresindeki tarihi yapılarda bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmaları sürüyor.

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        Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

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        Bu değerin daha iyi bilinmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Dede, "Ardahan Kalesi'nin ziyareti her geçen gün artıyor. Bu bayramda da bu artışın olacağını öngörüyoruz. Sadece üç gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini bekliyoruz" dedi.

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        Kale içindeki çevre düzenlemesi ile temizliğin yapıldığını ifade eden Dede, "Kale şu an bayrama hazır hale getirildi. Kaleyi görmek isteyenlerin memnun ayrılması için uğraş veriyoruz.

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        Çevre ve düzen bakımında bize gelen tepkiler çok olumlu. Bizim amacımız tarihi kalelerimizi daha çok kitlelere aktarmak. Bu manada Ardahan turizmine önemli katkı sunmuş olacağız" bilgisini paylaştı.

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        #Ardahan Kalesi
        #Ramazan Bayramı
        #Ardahan
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