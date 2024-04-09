Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Bu değerin daha iyi bilinmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Dede, "Ardahan Kalesi'nin ziyareti her geçen gün artıyor. Bu bayramda da bu artışın olacağını öngörüyoruz. Sadece üç gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini bekliyoruz" dedi.