MARSHALL PLANI NEDİR?

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, olan bir ekonomik yardım paketidir.

Savaş sonrası yaşanan ağır bilanço, beraberinde kıtlık ve büyük kriz de getirmişti. Krizin aşılması ve savaş yaralarının silinmesi için ülkelerin maddi desteğe ihtiyacı vardı.

Bu plan sayesinde 16 ülke Marshall Planı'ndan yararlandı.