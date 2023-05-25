Camiye namaz kılmaya gelen Mehmet Aslan, "Abdest almaya indim, bir baktım dumanlar yükseldi. Alev çıkıyordu. Burada çalışma vardı. Galiba kaynak ile çalışıyorlardı. Ondan dolayı yanmaya başladı. Minare söküldü yeniden yapıyorlardı" dedi.