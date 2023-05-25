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Restorasyonu yapılan tarihi caminin çatısında yangın

İstanbul'da, tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nin çatısında restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı

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DHA
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

    Yangının, restorasyon çalışmaları devam eden camiinin çatısında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

    Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, çatı alev alev yandı. Yangın anlarını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

    Camiye namaz kılmaya gelen Mehmet Aslan, "Abdest almaya indim, bir baktım dumanlar yükseldi. Alev çıkıyordu. Burada çalışma vardı. Galiba kaynak ile çalışıyorlardı. Ondan dolayı yanmaya başladı. Minare söküldü yeniden yapıyorlardı" dedi.
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler
  • İstanbul'da tarihi caminin restorasyonunda yangın çıktı - Güncel haberler

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