Tarihi Çaybaşı Su Kemeri turizme kazandırılmayı bekliyor

Bu su kemerinin o tarihlerde belki de bu bölgede henüz yapılmadığını, daha sonra yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Dolayısıyla bu mevkii çok önemli. Anadolu’nun en kadim kentlerinden biri olan Manisa’da, böyle önemli bir yerin Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, belediyelerimizce belki bir protokol yapılarak, iş birliği halinde tekrar turizme kazandırılmasının isabet olacağı kanaatindeyiz” dedi.