Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binası, 2008'de 20 yıllığına Antakya'da faaliyet gösteren bir şirkete kiralandı. Şirket bu binada restorasyon çalışması yaptı ve bina, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Binanın altındaki bölüme ise künefeci açıldı. Künefecinin adı da “Meclis Künefe” oldu. Bu gelişme büyük tepkiye yol açtı. 1921 yılında Türkiye ve Fransa arasındaki anlaşmayla birlikte Antakya ve İskenderun'u kapsayan Hatay, özel bir statü ile Türkiye sınırları dışında kaldı.

FRANSIZ MİMAR İNŞA ETTİ

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre 24 Ağustos 1938'de seçime gidildi. Seçimle oluşturulan meclis 2 Eylül 1938'de açıldı ve “Hatay Cumhuriyeti” ilan edildi. Hatay'ın ilk ve aynı zamanda son cumhurbaşkanı olarak Tayfur Sökmen seçildi. Hatay bağımsızlığını kazandığında ilk toplantısını 2 Eylül 1938'de, 1927'de Fransız Mimar Leon Beonbenjuda'nın inşa ettiği bu binada yaptı. Avrupa'da Nazi tehdidinin baş göstermesi üzerine Fransa, askerlerini Hatay'dan çekme kararı aldı.

1970'LERE KADAR SİNEMA OLDU

Hemen ardından Hatay Millet Meclisi, tarihi kararını vermek üzere toplandı. 29 Haziran 1939'da oybirliğiyle Hatay'ın, Türkiye'ye katılması kararlaştırıldı. 5 Temmuz 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılan Hatay Devleti'nin meclis binası 1927 yılında Fransız Mimar Leon Beonbenjuda tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu binaydı. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla birlikte bina 1970'li yıllara kadar sinema olarak kullanıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.

"KURTULUŞ MÜZESİ OLSUN" MÜCADELESİ

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, künefe salonu olarak kullanılan Hatay Meclisi'nin "Kurtuluş Müzesi" yapılmasını talep etmesi üzerine tarihi meclis binasıyla ilgili resmi yazışmaların sürdüğü öğrenildi. Yayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kültür Turizm Bakan Yardımcılığım dönemimde bu binanın aslına uygun olarak 'Hatay Kurtuluş Müzesi' olması için çalışmaları başlattım. Hatay İl Kültür ve Turizm müdürümüz, bu konuda mülk sahibi Adalı Ailesi ile irtibat kurdu. Bu bina şu an bir şirket tarafından kiralanmıştır ve künefeci olarak kullanılmaktadır. Fakat bu bina ile ilgili 2002 yılında Hatay Valiliği'nin bir kamulaştırma kararı vardır” dedi.

"HATAY'IN EN DEĞERLİ BİNASI BURASI"

Tarihi binanın aslına uygun olarak kullanılması için gereken her çalışmayı yapacağını dile getiren Yayman, en büyük hayalinin bu binanın Kurtuluş Müzesi yapmak olduğunu dile getirdi. Yayman, Hatay Meclisi'nin toplandığı binanın Hatay'ın en değerli binası olduğunun altını çizdi.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu.

"MÜZE OLURSA, TURİZM GELİRİ ARTAR"

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu da, daha önceleri sinema salonu, şimdilerde künefe salonu olarak kullanılan Hatay Meclisi'nin müze olması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, yıllardır burasının hep kötü amaçla kullanıldığını ifade ederek, "Biz Hataylıları gerçekten bu konu üzüyordu. Daha önce sinema olarak kullanılan bir yerdi. Hatta kötü filmlerin izlendiği ve Hatayımızın hiç hak etmediği bir konumda kullanılıyordu. Daha sonra burası, şu anda künefe ve çay, kahve filan gibi şeylerin satıldığı bir yer haline geldi. Milletvekilimiz Hüseyin Yayman’ın, Kurtuluş Müzesi olarak düşünmesi çok güzel bir olaydır. Kurtuluş Müzesi olması Hatay turizmine ve ülke turizmine çok büyük katkı yapar. İnşallah devletimiz burayı el atarsa Hatayımızın gururu olur, hatta tam karşısında bir etnografya müzesi de yapılacak. Bu Hatay turizmine ve ülke turizmine büyük katkı sağlar. İnşallah bu yolda ilerleme yaparız” dedi. (İHA)

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