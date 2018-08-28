Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte İnderesi mevkiinde yaklaşık bir ay önce başlatılan Beydağı Tabiat Parkı'nın ilk etap çalışmasının bazı bölümlerinde tarihi yapı taşları ortaya çıktı. Bunun üzerine tarihi yapı taşlarının çıktığı bölümde çalışmalar durduruldu. Ferdi Durdu'nun haberine göre, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin nezaretinde sondaj çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki çalışmalarda İnderesi'nin değişik noktalarında sürpriz tarihsel değerlerin de ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kültür Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü belirterek "Eğer burada tarihi bir doku söz konusu ise bundan sonraki süreçte bu alan koruma altına alınıp arkeolojik anlamda çalışmalar yapılacak. Eğer sondaj çalışmaları sonucunda tarihi bir doku yoksa yine bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



ÇEŞME KALINTISI BULUNDU

Malatya Müze Müdürlüğü sanat tarihçisi Selim Yavuz ise "Burada ortaya çıkartılan bir bina kalıntısına ait olduğunu düşündüğümüz taşların nevini, içeriğini, kullanım maksadını öğrenmek için sondaj çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar sırasında Geç Osmanlı döneminde kullanıldığını düşündüğümüz bir çeşme kalıntısını ortaya çıkardık. Üzerinde Ermenice olduğunu düşündüğümüz yazıtlar mevcut. Bu yazıların çözümlenmesi ile birlikte buradaki tarih daha detaylı bir şekilde ortaya çıkartılacaktır" diye konuştu.

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