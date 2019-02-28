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Bahadır Çapan da boş zamanlarında fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, “Dün akşamdan beri yağan kar yağışı Selçuklu Meydan Mezarlığında çok güzel görüntüler oluşturuyor. Bu görüntüleri kaçırmak istemedim ve fotoğraf çekmek için buraya geldim. Selçuklu Mezarlığı kışın eşsiz bir manzaraya bürünüyor, biz de bu eşsiz manzarayı fotoğraflıyoruz. Herkesi Ahlat’a fotoğraf çekmeye bekliyoruz” diye konuştu.