Tarihi Maraş Çarşısı'nın emektarı yeniden üretime başladı

AA'nın haberine göre hayatın normale dönmeye başlamasıyla çarşıdaki birçok usta gibi semer ustası Özen de son yıllarda rağbet görmese de depremin etkisinden kurtulabilmek için üretimine kaldığı yerden devam ediyor.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Özen, "Depremler nedeniyle kapalı kaldık. Bu süreç bize hapis hayatı gibi geldi. Biz sabahleyin dükkana, akşam eve gitmeye alışmışız. Böyle bir şeyler görmedik, alışkın değiliz" dedi.

Özen, depremlerden diğer meslek temsilcilerinin olduğu gibi semercilerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

"BİR ŞEYLERLE UĞRAŞIP ZAMAN GEÇİRELİM DİYE DÜKKANA GELİYORUZ"

Birçok kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşların alışveriş yapacak durumda olmadığına dikkati çeken Özen, "Daha vatandaş kendisine gelemedi. Ne olduğu belirsiz bir durum oldu yani. Enkazları gördükçe moral bozukluğu oluyor. Bir şeylerle uğraşıp zaman geçirelim diye geliyoruz dükkana" ifadesini kullandı.

Artık semer kullanımının yok denilecek kadar azaldığını işaret eden Özen son yıllarda semeri hediyelik eşya olarak ürettiklerini kaydetti.

Özen, Kahramanmaraşlılardan memleketlerini terk etmemelerini istedi.