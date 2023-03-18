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Tarihi Maraş Çarşısı'nın emektarı yeniden üretime başladı

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tarihi Maraş Çarşısı'nda yaklaşık 45 yıldır semer üreten 70 yaşındaki Ali Özen yeniden tezgahının başına geçti

Tarihi Maraş Çarşısı'nın emektarı yeniden üretime başladı
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AA

Kahramanmaraş'da Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

AA'nın haberine göre hayatın normale dönmeye başlamasıyla çarşıdaki birçok usta gibi semer ustası Özen de son yıllarda rağbet görmese de depremin etkisinden kurtulabilmek için üretimine kaldığı yerden devam ediyor.

3 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA TAMAMLIYOR

Tarihi çarşıda babasından öğrendiği mesleğini 24 metrekarelik dükkanında sürdüren Özen meşe, çınar ve kayın ağaçlarını özenle hazırlıyor. Daha sonra içine saz doldurduğu semeri 3 günlük çalışmayla tamamlıyor.

Özen semerleri bin ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

"SABAHLEYİN DÜKKANA, AKŞAM EVE GİTMEYE ALIŞMIŞIZ"

Özen, depremlerden diğer meslek temsilcilerinin olduğu gibi semercilerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Depremde evinin hasar gördüğünü belirten Özen, felaketin etkisinden kurtulabilmek için dükkanına geldiğini dile getirdi.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Özen, "Depremler nedeniyle kapalı kaldık. Bu süreç bize hapis hayatı gibi geldi. Biz sabahleyin dükkana, akşam eve gitmeye alışmışız. Böyle bir şeyler görmedik, alışkın değiliz" dedi.

"BİR ŞEYLERLE UĞRAŞIP ZAMAN GEÇİRELİM DİYE DÜKKANA GELİYORUZ"

Birçok kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşların alışveriş yapacak durumda olmadığına dikkati çeken Özen, "Daha vatandaş kendisine gelemedi. Ne olduğu belirsiz bir durum oldu yani. Enkazları gördükçe moral bozukluğu oluyor. Bir şeylerle uğraşıp zaman geçirelim diye geliyoruz dükkana" ifadesini kullandı.

Artık semer kullanımının yok denilecek kadar azaldığını işaret eden Özen son yıllarda semeri hediyelik eşya olarak ürettiklerini kaydetti.

Özen, Kahramanmaraşlılardan memleketlerini terk etmemelerini istedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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