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        Haberler Dünya Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı? | Dış Haberler

        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?

        Ankara, ikinci dünya savaşından sonra tarihin en büyük takas operasyonuna ev sahipliği yaptı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi yapıldı. MİT koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilen tarihi takasın süreci ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı

        Giriş: 11.08.2024 - 06:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 06:11
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        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
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        Ankara, ikinci dünya savaşından sonra tarihin en büyük takas operasyonuna ev sahipliği yaptı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi yapıldı. MİT koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirilen tarihi takasın süreci ABD, Rusya ve Almanya’nın Türkiye’den yardım istemesi ile başladı.

        TÜRKİYE NEDEN TERCİH EDİLDİ?

        Tarafların Türkiye’yi tercih etmesinde "güven ve gizlilik" politikaları etkili oldu. Türkiye, ABD ve Rusya'ya "Siz açıklama yapana kadar yapmayacağız" mesajı verdi. Teşkilat disiplini ile bu tarz operasyonların pürüzsüz ve krizlere neden olmadan çözülüyor olması da bir başka neden olarak kayıtlara geçti.

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        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İki ay boyunca İstanbul ve Ankara’da iki üst düzey toplantı yapıldı.

        O toplantılara ilgili tüm ülkelerin temsilcileri katılım gösterdi. Tarihi takastan 15 gün önce o görüşmelerden biri de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile oldu.

        Operasyonun saati görüşüldü, ABD Başkanı Biden'ın operasyonu canlı olarak izlemek istediği talebi Türk taraflarına iletildi. Operasyonu canlı takip eden Biden, takasın ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda teşekkürlerini iletti.

        TARİHİ OPERASYON ESNASINDA NELER YAŞANDI?

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; takas esnasında kimi kişiler uçaktan uçağa, kimisi de uçaktan odaya alındı. Sağlık kontrolleri mit tarafından yapıldı. Bazı kişiler, Esenboğa Havalimanı'nda yeni kıyafetlerini giyerek uçağa bindi.

        Tarihe geçen operasyon; sadece kişi sayısıyla değil, isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Yıllardır görülmemiş isimler takas yapılanlar arasında yer aldı.

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        #HABER
        #takas operasyonu
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