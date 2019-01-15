İETT ihale açtı

Tarihi Tünel'in halatlarını en son 2015 yılında değiştiren İETT, yeni halat alımı için 6 Şubat 2019 tarihinde ihale düzenleyecek. "Tünel Cer Sistemi İçin Çelik Malzemeden Mamul Çekmece Halatı Alımı" adı altında açılan ihalenin gerekçesinde "Tarihi Tünel yolcu taşıma hizmetinin sürekliliği açısından Tünel Cer Sistemi için çelik malzemeden mamul çekme halatının, mal alım usulü ile piyasadan temin edilmesini sağlamaktır" denildi.

İhale şartnamesinde özetle şöyle denildi:

"670 metre uzunluğundaki kenetli çelik halat bir makaraya, diğer 670 m uzunluğundaki kenetli çelik halat ayrı bir makaraya sarılacaktır. Yani İdareye 2 adet makarada teslim edilecektir. Halat, 350 santimetre çaplı volan üzerinden dönerek araçları tahrik etmekte ve araç her gün 200 sefer yapmaktadır. Bu çalışma şartlarında en az 2 yıl kesintisiz hizmet verecek özellikte olacaktır."

Fransız mühendis Eugene-Henri Gavand tarafından projelendirilen ve 1875 yılında hizmete giren Tünel, Karaköy ile Beyoğlu arasında, yüzde 24 eğimi çıkmak için 144 yıldır çalışıyor. Tünel buharlı makineyle çalıştığı dönemde en çok kayışıyla gündeme gelmiş, yeni kayış geciktiğinde ya da koptuğunda haberlere konu olmuştu. Tünelin kayışı o zamanlar yaklaşık yılda bir kez değiştiriliyordu. Tünelde 1876, 1901, 1919 ve 1921 yıllarında kayış kopması yaşanmış, bu kazalarda sürücüler elle kumanda ettikleri frenle kazaları büyümeden engellemişlerdi. Ancak 1943 yılında Tünel'de tarihinin en büyük kazası yaşanmış. Vagon Karaköy istasyonunun duvarından dışarı fırlamıştı. Bu kazada istasyon şefi Mehmet Ali Özmen hayatını kaybetmiş ve 20 yolcu yaralanmıştı.