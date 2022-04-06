Tarihin doğayla bütünleştiği ilçe

İlçede çok sayıda tarihi ve turistik alan bulunduğunu aktaran Eker, "Burada tarihi camilerimiz, medreselerin yanı sıra İn Delikleri ve Tağar Köprüsü gibi mekanlar bulunuyor. İlkbaharın gelişiyle gezi turu otobüsleri de ilçemize gelmeye başladı. Şu anda İn Delikleri'ne yol yapılıyor ve bu proje tamamlandığı vakit buraya gelen turist sayısı daha da artar" dedi.

"GEZİLERLE İLİMİZİN TANITIMINA KATKI SUNUYORUZ"

Dağcı İskender Doğan da Tunceli il merkezinden Çemişgezek ilçesine gezi düzenlediklerini belirtti. Çiçek açan badem ağaçlarının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti: