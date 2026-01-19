Tarihin en görkemli savaşçıları: Gladyatörler! Gerçek hayatları filmlerdeki gibi miydi? Hollywood yanılıyor olabilir!

Antik Roma arenalarında kan, kum ve çığlıklar kadar efsaneler de vardı. Filmlerle zihinlerimize kazınan gladyatör imajı ise tarihsel gerçeklerle her zaman örtüşmüyor. Peki, bu savaşçılar gerçekten her gün ölümle mi yüz yüzeydi?