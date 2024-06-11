Fransa erken seçime gidiyor: "Tarihin en önemli seçimi"
Aşırı sağın zaferiyle sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa'da büyük şok etkisi yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağın zaferinin ardından beklenmedik bir hamleyle ülkede erken seçim kararı aldı. Macron'un bu kararıyla ülkedeki siyasi partiler acil olarak toplandı, Fransa Maliye Bakanı seçimlere ilişkin "Bu Fransa ve Fransızlar için Cumhuriyet tarihindeki en önemli parlamento seçimi olacak." ifadelerini kullandı
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer elde etmesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu. Macron'un şaşırtan hamlesinin ardından Fransa'daki siyasi partiler dün potansiyel müttefiklerini belirlemek için acil görüşmelerde bulundu.
Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.
Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13,8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi. Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.
Bu sonuçların ardından Pazar akşamı açıklama yapan Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." ifadelerini kullandı.
Macron, görev süresinin dolmasına 3 yıla kala bu beklenmedik kararı aldı, ülkede 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gidilecek.
Erken seçim kararının ardından Fransa'daki siyasi partiler dün acil bir şekilde toplandı.
"EN ÖNEMLİ SEÇİM OLACAK"
Maliye Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosuna verdiği demeçte, "Bu, Fransa ve Fransızlar için Cumhuriyet tarihindeki en önemli parlamento seçimi olacak. Fransa ve Fransızlar için savaşmalıyız. Kampanya yapmak ve Fransızları ikna etmek için üç haftamız var." dedi.
Rönesans Partisi milletvekili Emmanuel Pellerin, kendisi ve meslektaşlarının "hala şokta" olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi: "Her şey RN'nin göreceli veya mutlak çoğunluğu kazandığını gösteriyor. Ancak bu durum Fransızları neyin tehlikede olduğu konusunda düşünmeye zorluyor."
Macron'un hamlesi bazı aşırı sağcı liderleri hazırlıksız yakaladı. RN başkan yardımcısı Sébastien Chenu, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, "İstesek bile bunun Avrupa seçimlerinden hemen sonra olacağını düşünmedik. Seçimler nadiren bir hediyedir ve bu pek öyle değil." ifadelerini kullandı.
SEÇİM KARARININ ARDINDAN SİYASİ PARTİLER ACİL GÖRÜŞTÜ
RN'ni 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella'nın başbakan adayı olacağı söylenirken, Macron'un rakibi Bardella'nın akıl hocası Marine Le Pen'in 2027'de yeniden aday olması bekleniyor.
Bardella, Le Pen ve Le Pen'in yeğeni aşırı sağcı Reconquête partisinin listesinin başında yer alan Marion Maréchal, olası bir seçim koalisyonunu görüşmek üzere Pazartesi öğleden sonra RN'nin genel merkezinde bir araya geldi. Bardella, Marechal'in "RN'ye karşı yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu" ve mümkün olduğu kadar büyük bir çoğunluk elde etmeyi umduğunu söyledi.
Oldukça bölünmüş olan Fransız solunun liderleri LFI, Komünistler, Sosyalistler ve Yeşiller de Macron'un açıklamasının ardından acil görüşmelerde bulundu.
Analistler, parlamento seçimlerinde aşırı sağın çoğunluk oluşturmasının pek olası olmadığını düşünüyor. Ancak yine de bu kararın bazı riskleri var.
Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Macron'un seçim çağrısı kararının "kumar hamlesi" olmadığını söyledi.
Ancak soldaki derin bölünmüşlük ve milyonlarca seçmenin artık Ulusal Birlik Partisi'nin politikalarından korkmaması nedeniyle, aşırı sağa karşı popüler bir yükselişin gerçekleştiği dönemde üç hafta sonra seçime gitmenin çok riskli olduğunu düşünenler de var.
LE PEN: ÜÇ YIL İÇİNDE BU ÜLKEYİ KURTARMAK İSTİYORUZ
Ulusal Birlik Partisi, göç karşıtı gündemiyle parlamentonun alt meclisindeki en büyük parlamento muhalefet grubunu konumuna yerleşmiş durumda. Marine Le Pen Pazartesi akşamı sonuçların belli olmaya başlamasıyla yaptığı açıklamada, "Fransızlar bize açık bir mesaj gönderiyor. Biz onlara 'Vay canına, bunu yapacağız' diyoruz ve bunu büyük bir heyecan ve rahatlıkla yapacağız çünkü üç yıl içinde bu ülkeyi kurtarmak istiyoruz" dedi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.