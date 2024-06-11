Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer elde etmesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu. Macron'un şaşırtan hamlesinin ardından Fransa'daki siyasi partiler dün potansiyel müttefiklerini belirlemek için acil görüşmelerde bulundu.

Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile seçimi ikinci bitirirken, yüzde 13,8 ile üçüncü sırayı alan muhalefetteki Sosyalistleri az farkla geçebildi. Rönesans ve Sosyalistlerin oy oranları toplamı bile aşırı sağcı RN'nin oy oranına ulaşamadı.

"EN ÖNEMLİ SEÇİM OLACAK"

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosuna verdiği demeçte, "Bu, Fransa ve Fransızlar için Cumhuriyet tarihindeki en önemli parlamento seçimi olacak. Fransa ve Fransızlar için savaşmalıyız. Kampanya yapmak ve Fransızları ikna etmek için üç haftamız var." dedi.

Rönesans Partisi milletvekili Emmanuel Pellerin, kendisi ve meslektaşlarının "hala şokta" olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi: "Her şey RN'nin göreceli veya mutlak çoğunluğu kazandığını gösteriyor. Ancak bu durum Fransızları neyin tehlikede olduğu konusunda düşünmeye zorluyor."

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Macron'un hamlesi bazı aşırı sağcı liderleri hazırlıksız yakaladı. RN başkan yardımcısı Sébastien Chenu, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, "İstesek bile bunun Avrupa seçimlerinden hemen sonra olacağını düşünmedik. Seçimler nadiren bir hediyedir ve bu pek öyle değil." ifadelerini kullandı.