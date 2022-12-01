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Dünya tarihinin en şişman insanı Jon Brower Minnoch

Dünyanın en şişman insanı olarak tarihe geçen Jon Brower Minnoch ABD’de yaşamıştır. Minnoch’un ailesi küçükken, büyüdüğünde şişman bir adam olacağının farkındaydı. Jon Brower Minnoch daha 12 yaşındayken 130 kiloya ulaşmıştı ve yeni doğmuş bir filden daha ağırdı.

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  • Tarihin gelmiş geçmiş en şişman insanı! Dünya tarihinin en şişman insanı Jon Brower Minnoch!

    DÜNYA REKORU 44 YILDIR DEĞİŞMİYOR

    Dünyanın en şişman insanı Jon Brower Minnoch 44 yıldır rekorun sahibi. Devam eden yıllarda kilosu giderek artı ve bir kutup ayısından daha yüksek kiloya sahip oldu.

    Elbette bu kadar kilo beraberinde pek çok sağlık sorununu peşinde getirdi. 1978 yılının Mart ayında Jon Brower Minnoch 635 kiloyu gördü.
  • Tarihin gelmiş geçmiş en şişman insanı! Dünya tarihinin en şişman insanı Jon Brower Minnoch!

    ÖZEL SEDYE VE İTFAİYE İLE HASTANEYE KALDIRILDI

    Yine aynı yıl kalp yetmezliği nedeniyle Seattle Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye itfaiyeciler, özel yapım bir sedye ile taşımak zorunda kaldılar. Hastaneye geldiğinde ise hemleşireler kendisine özel bir yatak hazırladı.
  • Tarihin gelmiş geçmiş en şişman insanı! Dünya tarihinin en şişman insanı Jon Brower Minnoch!

    YARI YARIYA KİLO VERMEYİ BAŞARDI YİNE TARİHE GEÇTİ!

    Hastane de yapılan ölçümler ile ağırlığı tam 653 kilogram tespit edildi. Doktorlar Minnoch’a özel bir diyet uyguladılar. Uygulanan diyet işe yaradı ve kilosu yarı yarıya kadar düştü, böylece Minnoch bu kez bir insanın kaybettiği en fazla kilogram sayısı olarak yeniden rekor kırdı ve kitaplar da yer aldı. Ancak çok geçmeden 4 yıl sonra eski kilosuna geri döndü.
  • Tarihin gelmiş geçmiş en şişman insanı! Dünya tarihinin en şişman insanı Jon Brower Minnoch!

    Tüm bunlara rağmen neredeyse normal bir hayat yaşamayı başaran Jon Brower Minnoch iki çocuk sahibi oldu. 42 yaşına geldiğinde ise hayata gözlerini yumdu.

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