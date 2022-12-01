DÜNYA REKORU 44 YILDIR DEĞİŞMİYOR

Dünyanın en şişman insanı Jon Brower Minnoch 44 yıldır rekorun sahibi. Devam eden yıllarda kilosu giderek artı ve bir kutup ayısından daha yüksek kiloya sahip oldu.

Elbette bu kadar kilo beraberinde pek çok sağlık sorununu peşinde getirdi. 1978 yılının Mart ayında Jon Brower Minnoch 635 kiloyu gördü.