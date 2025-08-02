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        Haberler Bilgi Gündem Tarihte 2 Ağustos: 2 Ağustos dünya ne günü? 2 Ağustos'ta ne oldu? 2 Ağustos tarihinde yaşanan olaylar neler?

        Tarihte 2 Ağustos: 2 Ağustos dünya ne günü? 2 Ağustos'ta ne oldu?

        Tarih boyunca 2 Ağustos, hem Türkiye'de hem de dünyada unutulmaz olaylara sahne oldu. Siyasi kararlardan toplumsal hareketlere, bu tarihte yaşanan gelişmeler sonraki yılları derinden etkiledi. "2 Ağustos dünya ne günü, 2 Ağustos'ta ne oldu?" sorusu, bugün tarih meraklılarının gündeminde. İşte geçmişten bugüne 2 Ağustos'ta yaşanan önemli ve hafızalara kazınan olaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 00:38 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:38
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        2 Ağustos, tarihin akışını değiştiren olayların yaşandığı kritik bir gün olarak öne çıkıyor. Hem ulusal hem de küresel ölçekte siyasi ve kültürel gelişmelere ev sahipliği yapan bu tarih, toplumsal hafızada derin izler bıraktı. “2 Ağustos dünya ne günü?” sorusu ise gün boyunca merak edilen başlıklardan biri oldu. İşte 2 Ağustos'ta tarihe yön veren gelişmeler ve bu özel günde yaşanan dikkat çekici olaylar...

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        2 AĞUSTOS'TA NELER YAŞANDI?

        MÖ 216 - Cannae Muharebesi: Romalılar'ın Anibal karşısında bozguna uğraması.

        1492 - İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen sürenin sona ermesinin ardından, İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.

        1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti, Londra'da açıldı.

        1914 - Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir iş birliği anlaşması imzalandı, Osmanlı'da seferberlik ilan edildi.

        1919 - Millî Mücadele aleyhine yazılar yazan Ali Kemal tarafından çıkarılan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı. (Peyam, daha sonra Sabah gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah adıyla yayımlandı.

        1926 - Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü. Kaza sonrasında, "Bozkurt-Lotus davası" olarak başlayan süreç, Uluslararası Adalet Divanı'nda Türk tezinin kabulüyle, "Lotus prensibi" olarak literatüre geçti ve tüm ülkeler için kural hâline getirildi.

        1934 - Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i haline geldi. Totaliter rejim süreci başladı.

        1939 - Adalet Bakanlığı, halk önünde idam yapılmayacağına dair bir genelge yayımladı.

        1939 - İngiliz savaş gemisi Malaya İzmir Limanına, Warspite ve 4 destroyer de İstanbul Limanına geldi.

        1945 - Postdam Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin görüşmelerini tamamladılar. Konferans'ta alınan karar gereğince Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.

        1950 - Konya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

        1955 - Zonguldak'ta sel: 3 ölü, 560 ev ve dükkân sular altında.

        1958 - Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak, 1 Dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranının yüzde 221'i bulduğu açıklandı.

        1967 - Trabzonspor Kulübü kuruldu.

        1980 - İtalya'da Bologna Tren İstasyonu'nda bomba patladı; 84 kişi öldü. Eylemi, sağcı Devrim Birlikleri örgütü üstlendi.

        1987 - Türkiye'de kan kanserli bir hastaya, ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.

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        1990 - Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kuveyt Emiri Cabir el-Ahmed el-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı.

        1991 - Şili ve Arjantin bir yüzyıldan fazla bir zamandır aralarında süren sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi.

        1997 - Muhammed Hatemi, İran'nin yeni Başkanı oldu

        2001 - Soykırım suçlusu Sırp general Radislav Krstić, 1995 Temmuz'unda Srebrenica'da (Bosna-Hersek) binlerce Müslümanı katlettiğinden dolayı, Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi tarafından 46 yıl hapse mahkûm edildi.

        2005 - Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Vincent-de-Paul hastanesi morgunda saklanılan, doğduktan sonra kısa sürede ölmüş veya ölü doğmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin keşfedilmesi üzerine, bu konuda soruşturma açılmasını istedi.

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