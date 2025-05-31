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        Tarihte bugün neler oldu? 31 Mayıs ne günü, neler yaşandı?

        Geçmişte meydana gelen olayların bazıları tarih kitaplarında yer alır. Bir olayın tarih olması için toplum hayatını birinci dereceden etkilemiş olması, geçmiş ve gelecek için bir bağ kurarak bunu etkilemesi gerekir. Peki, tarihte bugün neler oldu? 31 Mayıs ne günü, neler yaşandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 01:32 Güncelleme: 31.05.2025 - 01:33
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        Tarih boyunca 31 Mayıs birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. Peki 31 Mayıs’ta ne olmuştur?

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        31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

        Dünya Tütüne Hayır Günü, Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik edilmektedir.

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        TARİHTE 31 MAYIS

        MÖ 1279 - Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

        1799 - Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti.

        1859 - Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.

        1911 - RMS Titanic yolcu gemisi denize indirildi. (Yapımı 1912'de tamamlanacaktır.)

        1927 - Ford Model T otomobillerin sonuncusu üretim bandından çıktı. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 araç üretilmişti.

        1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

        1946 - Varto ve Hınıs'ta 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 839 kişi öldü, 1991 ev yıkıldı.

        1957 - Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.

        1960 - Türk Ordu Millî Futbol Takımı, ikinci defa Dünya Şampiyonu oldu.

        1967 - Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.

        1969 - Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pasolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

        1971 - THKO militanları Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Nurhak Dağları'nda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışma sonucu öldürüldü.

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        1983 - Millî Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisini kapattı.

        1985 - Ecstasy olarak da bilinen psychedelic ilaç "Methylenedioxymethamphetamine" (MDMA), ABD'de yasaklı ilaçlar listesine alındı.

        1987 - Yunanistan'ın ilk yasal özel radyo istasyonu yayınına başladı.

        1996 - Erzurum Dadaşkent Belediye Başkanı Ensar Coşkun, "öğrenciye ev verenin kanalizasyonunu tıkarım. Erkek ve kız öğrenciler kiraladıkları evlerde karı koca hayatı yaşıyor" dedi.

        1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.

        2002 - 2002 FIFA Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya'da başladı.

        2010 - İsrail ordusu, Türkiye'den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.

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