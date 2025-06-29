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        Haberler Magazin Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç trafik kazası geçirdi

        Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve iki arkadaşı trafik kazası geçirdi. Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme yolunda meydana gelen kazada oğlunun kolunda hafif bir sıyrık olduğunu, ancak hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:58
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        Oğlu trafik kazası geçirdi
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        Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Baran Mengüç, bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyuran Mengüç, oğlu Baran'ın ve yanındaki iki arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Tarık Mengüç, kazaya ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı. Mengüç'ün açıklamasına göre olay şöyle gelişti: "Görünmez kaza… Rabbim oğlumu, yeğenimi, arkadaşını korudu dostlarım. Baran, ilk konserini çok önemli bir firmanın sponsorluğunda İstanbul’da tamamladıktan sonra sabah kuzeni Sabri ve arkadaşı ile yola çıktılar. 22. yaş günü için 3 günlük tatil amacıyla Çeşme’ye gittiler ve talihsiz, görünmez bir kaza yaşadılar."

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        Şarkıcı, oğlu Baran'ın yalnızca kolunda hafif bir sıyrık olduğunu belirterek, "Sadece oğlumun kolunda ufak bir sıyrık var, buna da binlerce şükür. Fakat hepsinin durumları iyi, merak etmeyin. Rabbim nazardan, dillerden, kem gözden çocuklarımızı, hepimizi korusun inşallah. Amin. Arayan, soran, dualarını bizden esirgemeyen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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