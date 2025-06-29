Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç trafik kazası geçirdi

Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Baran Mengüç, bir trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyuran Mengüç, oğlu Baran'ın ve yanındaki iki arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Tarık Mengüç, kazaya ilişkin detayları da takipçileriyle paylaştı. Mengüç'ün açıklamasına göre olay şöyle gelişti: "Görünmez kaza… Rabbim oğlumu, yeğenimi, arkadaşını korudu dostlarım. Baran, ilk konserini çok önemli bir firmanın sponsorluğunda İstanbul’da tamamladıktan sonra sabah kuzeni Sabri ve arkadaşı ile yola çıktılar. 22. yaş günü için 3 günlük tatil amacıyla Çeşme’ye gittiler ve talihsiz, görünmez bir kaza yaşadılar."

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Şarkıcı, oğlu Baran'ın yalnızca kolunda hafif bir sıyrık olduğunu belirterek, "Sadece oğlumun kolunda ufak bir sıyrık var, buna da binlerce şükür. Fakat hepsinin durumları iyi, merak etmeyin. Rabbim nazardan, dillerden, kem gözden çocuklarımızı, hepimizi korusun inşallah. Amin. Arayan, soran, dualarını bizden esirgemeyen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.