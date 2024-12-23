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        Tarım Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı açıklaması

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı ile ilgili paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları'nda İBB'nin işletme süresi 13 Ekim 2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava lehimize sonuçlanmıştır. Bu alanlar bugünden itibaren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilecektir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:10
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        Bakanlıktan Belgrad Ormanı açıklaması
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı ile ilgili yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14.06.2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) verilmiştir" denildi. Açıklamada, "İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

        "TAHLİYE İŞLEMLERİ İÇİN SÜRE VERİLMİŞTİR"

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16.12.2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19.12.2024 tarihli yazıyla, 23.12.2024 (bugün) tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen "20.12.2024 günü mesai saatinin bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği" şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

        Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

        "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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