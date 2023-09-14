Adana'da tarım işçileri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 kişi gözaltında
Adana'da feci bir olay yaşandı. Kentte tarım işçileri arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlarda bir midibüs de kundaklandı
Adana’nın Karataş ilçesinde biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında "arazide kimin çalışacağına" yönelik tartışmanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Sarımsaklı Mahallesi'nde biber toplamak için günlük tutulan iki grup arasında, "tarlada kimin çalışacağına" yönelik çıkan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede çıktığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olay neticesinde 4 kişi yaralanmış, işçileri taşıyan bir midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı belirlenen 35 şahıs yakalanmıştır."