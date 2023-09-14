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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!

        Adana'da tarım işçileri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 kişi gözaltında

        Adana'da feci bir olay yaşandı. Kentte tarım işçileri arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlarda bir midibüs de kundaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:53
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        Adana’nın Karataş ilçesinde biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında "arazide kimin çalışacağına" yönelik tartışmanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı.

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        Valilikten yapılan açıklamada, Sarımsaklı Mahallesi'nde biber toplamak için günlük tutulan iki grup arasında, "tarlada kimin çalışacağına" yönelik çıkan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede çıktığı belirtildi.

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        Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olay neticesinde 4 kişi yaralanmış, işçileri taşıyan bir midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı belirlenen 35 şahıs yakalanmıştır."

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