Tarım Kredi KOOP 25 Kasım - 1 Aralık indirim kataloğu yayınlandı! Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirimli?
Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi yayınlandı. 25 Kasım'dan 1 Aralık tarihine kadar süt ve süt ürünleri, tahin, zeytin, bebek bezleri, temizlik havlusu gibi ürünler Tarım Kredi KOOP indirimlerinde yer aldı. İşte Tarım Kredi Market 1 Aralık tarihine kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 27.11.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:57
1
Tarım Kredi KOOP indirim kataloğunda pek çok ürün yer alıyor. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında peynir, yoğurt, tulum peynir indirimde bulunuyor. Peki yeni haftada Tarım Kredi Marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte, Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi
2
3
4
5
6