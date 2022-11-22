Tarım Kredi marketlerde indirim yağmuru!

Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Raflarda yerini alan onlarca indirimli ürün ile "Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market'te neler var, hangi ürünler indirimde?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Tarım Kredi Market kasım fırsatları ile güncel ürün listesi...