Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğu 27 Ocak bugün itibarıyla paylaşıldı. 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimler ile ayçiçek yağı, tavuk bonfile, beyaz peynir, makarna çeşitleri, pirinç, siyah zeytin gibi birçok ürün satışta olacak. Her hafta özel indirimlerle dikkat çeken “Fırsat Günleri” kampanyası, alışverişseverlere avantajlı seçenekler sunuyor. Peki, 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Market’te neler indirimde? İşte kataloğun tamamı haberimizde...