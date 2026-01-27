Tarım Kredi Market 27 Ocak- 2 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?
Tüketicilere uygun fiyatlı gıda ve temel ihtiyaç ürünleri sunan Tarım Kredi Market'in bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Ocak- 2 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde temizlik malzemelerinden bakliyatlara, içeceklerden kahvaltılıklara kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte tüm detaylar...
Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğu 27 Ocak bugün itibarıyla paylaşıldı. 2 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimler ile ayçiçek yağı, tavuk bonfile, beyaz peynir, makarna çeşitleri, pirinç, siyah zeytin gibi birçok ürün satışta olacak. Her hafta özel indirimlerle dikkat çeken “Fırsat Günleri” kampanyası, alışverişseverlere avantajlı seçenekler sunuyor. Peki, 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Market’te neler indirimde? İşte kataloğun tamamı haberimizde...