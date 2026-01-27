Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Market 27 Ocak- 2 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta Tarım Kredi Market’te hangi ürünler indirimli?

        Tarım Kredi Market 27 Ocak- 2 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta hangi ürünler indirimde?

        Tüketicilere uygun fiyatlı gıda ve temel ihtiyaç ürünleri sunan Tarım Kredi Market'in bu hafta satışa çıkacak indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Ocak- 2 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde temizlik malzemelerinden bakliyatlara, içeceklerden kahvaltılıklara kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:55
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
