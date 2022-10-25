Fiyat dengesi sağlamak amacıyla 1.400'e yakın hizmet noktası bulunan Tarım Kooperatif marketlerinde indirimli ürün kataloğu her ay olduğu gibi ekim ayında da yayınlandı. İlk şubesi 2017 yılında açılan ve vatandaşla indirimli ürünleri buluşturan Tarım Kredi Marketleri, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek için yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam ediyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market et, süt, ayçiçek yağı fiyatları ile güncel katalog tam liste.