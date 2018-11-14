Buna göre; Tarım-ÜFE, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,87 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,75 ve balıkçılıkta yüzde 7,05 azalış olarak gerçekleşti.
AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ÇOK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,99, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,26 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,56 azalış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 3,10 azaldı
Alt tarım gruplarından; yağlı meyveler yüzde 8,78, çeltik yüzde 6,25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 4,88 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,41 artış, turunçgiller yüzde 8,33 ve tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 2,99 azalış gösterdi.
Ekim 2018’de endekste kapsanan 92 maddeden; 10 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında azalış, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.
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