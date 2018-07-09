Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da ismi değiştirildi. Birleştirilen bakanlıklardan ikisi de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanı kim oldu, sorusu cevap buldu.

TARIM VE ORMAN BAKANI KİM OLDU?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde birleştirilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı ismini aldı. Tarım ve Orman Bakanı'nın kim olacağını ise Cuhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki tören sırasında açıkladı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini ise Veysel Eroğlu yürütüyordu.

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğmuştur. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğludur.



Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.