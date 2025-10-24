Habertürk
        Tarımda 2025'te hangi ürünlerin üretimi artacak hangileri azalacak? TÜİK açıkladı

        Tarla ürünleri ile meyve ve sebze üretiminin azalacağı tahmin ediliyor

        TÜİK Bitkisel Üretim verilerine göre üretim miktarlarının, 2025 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,4 oranında azalacağı tahmin ediliyor

        Giriş: 24.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:01
        Tarla ürünleri ile meyve ve sebze üretiminin azalacağı tahmin ediliyor
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı.

        Buna göre üretim miktarlarının, geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 30,4 azalacağı öngörüldü. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde de 19,8 milyon ton olacağı hesaplandı.

        Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2025'te geçen yıla göre yüzde 12,4 azalarak yaklaşık 34,2 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıla göre, buğday üretiminin yüzde 13,9 azalışla 17,9 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon tona, çavdar üretiminin yüzde 20,9 azalarak 203 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 22,3 azalışla 303 bin tona gerileyeceği, mısır üretiminin ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon tona yükseleceği öngörüldü.

        SOYA, ŞEKER PANCARI VE PATATES ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

        Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 406 bin ton, 247 bin ton ve 230 bin ton olacağı hesaplandı. Yumru bitkilerden patatesin yüzde 13 azalarak 6 milyon ton üretileceği öngörüsünde bulunuldu.

        Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 17,4 azalarak yaklaşık 149 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 17,6 azalışla yaklaşık 1,8 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

        Şeker pancarı üretiminin yüzde 4,1 düşüşle 21,5 milyon tona gerileyeceği öngörüldü.

        Sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl gelecek yıla göre yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 33,3 milyon ton olacağı hesaplandı.

        Sebzeler grubu ürünlerinden karpuzda yüzde 8,3, kuru soğanda yüzde 2,6, kavunda yüzde 17,5 üretim artışı tahmin edildi. Üretimin domateste yüzde 7,6, salçalık kapya biberde yüzde 6,3, taze fasulyede yüzde 8,3 azalacağı hesaplandı.

        MEYVE ÜRETİMİNİN 19,8 MİLYON TON OLACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ

        Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2025'te geçen yıla göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 19,8 milyon ton olacağı öngörüsünde bulunuldu.

        Meyveler grubunda, geçen yıla göre elmada yüzde 48,3, çilekte yüzde 1,9, şeftalide yüzde 46,1, nektarinde yüzde 44,1, kirazda yüzde 70,6 ve üzümde yüzde 24,5 üretim azalışı olacağı belirtildi.

        Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 7,1 üretim artışı beklenirken, portakalda yüzde 15, limonda yüzde 34,8 üretim azalışı tahmin edildi. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 38,5, cevizde yüzde 38,1, Antep fıstığında yüzde 61,1 üretim azalışı olacağı hesaplandı.

        Muz üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,6, zeytin üretiminin de yüzde 34,7 azalacağı aktarıldı.

