Tarımın bozduğu turbalıklardan 2 milyar ton karbon

TURBALIKLARIN KARBON TUTMA ROLÜ

Kuzey kuşaktaki turbalıkların genellikle permafrost ile birlikte bulunduğunu ve permafrost-turbalık sistemlerinde depolanan karbon miktarının yaklaşık 1300 ila 1600 milyar ton olarak tahmin edildiğini belirten İnce, burada meydana gelecek bir çözülmenin ciddi karbon salımı riski taşıdığını kaydetti.

Turbalıkları, binlerce yılda biriktirdikleri karbon stokunu depoda tutarak iklim değişikliğini sınırlayan doğal karbon yutakları olarak nitelendiren İnce, "Ancak drenaj ve kurutma ile oksijen girişi arttığında mikrobiyal ayrışma hızlanır ve depolanan karbon, karbondioksit olarak atmosfere salınır. Bilimsel çalışmalar, restore edilen turbalıklarda sera gazı emisyonlarının yüzde 50 ila 90 oranında azaltılabildiğini ve küresel ölçekte turbalık restorasyonunun yılda yaklaşık 0.8 ila 1.2 milyar ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önlenmesine katkı sağlayabileceğini göstermektedir" dedi.