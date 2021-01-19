AA

2021 Yılı Yatırım Programı'nda tarım sektörü yatırımlarına 11 milyar 983 milyon 15 bin lira ayrıldı. Söz konusu tutar, geçen yıl yaklaşık 5,2 milyar liraydı.

Ayrılan kaynağın yaklaşık 10 milyar 15 milyon lirası devam eden projelerde, 1 milyar 717 milyon lirası yeni projelerde ve 250,8 milyon lirası ise etüt projelerde kullanılacak.

Tarım sektörü yatırımları içerisinde en yüksek payı 8,5 milyar lirayla sulama aldı. Bu alanda gerçekleştirilecek 191 projeden 183'ü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı.

Sulama yatırımlarını 1 milyar 996 milyon lira ile bitkisel üretim izledi. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi başlıklardaki bu alanda 51 proje yer alırken projelerin 20'sini Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. 20 proje 891,9 milyon lira ile tamamlanacak.

Ormancılık yatırımlarına ise 1 milyar 30 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu alanda 22 proje yer alıyor. Bu projelerin 19'unu, 1 milyar 22 milyon liralık yatırım tutarıyla Orman Genel Müdürlüğü yapacak.

Hayvancılık alanında 14 proje için yatırım tutarı 356,9 milyon lira olarak belirlendi. Bu alanda 9 proje yine Bakanlık tarafından yürütülecek.

Su ürünleri alanında da 93,8 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu alandaki 13 projenin, 7'si Tarım ve Orman Bakanlığı, 6'sı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Hayvancılık ve su ürünlerinde bakım ve yenileme projeleri, ormancılık yatırımlarında ise uçak ve helikopter hangarı, haberleşme sistemi, yangın önleme tesisi, ağaçlandırma ve fidan bakımı gibi projeler öne çıktı