Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.288,05 %-0,71
        DOLAR 41,1446 %0,26
        EURO 48,0730 %0,01
        GRAM ALTIN 4.561,39 %1,16
        FAİZ 38,93 %-0,26
        GÜMÜŞ GRAM 52,56 %1,87
        BITCOIN 108.217,00 %0,39
        GBP/TRY 55,5671 %0,07
        EUR/USD 1,1686 %0,03
        BRENT 67,48 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 7.457,87 %1,16
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tariş, 2025-2026 kuru incir alım fiyatı açıklandı mı? - Alışveriş Haberleri

        Tariş, 2025-2026 kuru incir alım fiyatlarını açıkladı

        Tariş, kuru incir alım fiyatlarını açıkladı. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar "A1 kalite incirin kilogram fiyatı 300 lira, yemeklik incirin fiyatı ise 550 lira olarak belirlendi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 10:25 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru incirde fiyat belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, 2025-2026 kuru incir sezonu için alım fiyatlarını açıkladı.

        Yönetim kurulu üyeleri, hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesislerinde bir araya geldi.

        Toplantının ardından açıklama yapan Kacar, sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "A1 kalite incirin kilogram fiyatı 300 lira, yemeklik incirin fiyatı ise 550 lira olarak belirlendi" dedi.

        Bu yıl incirin kalitesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade eden Kacar, "Geçen yıl üreticilerimizden 2 bin 700 ton incir almıştık. Bu yıl alım hedefimiz 4 bin ton. Rekoltenin yaklaşık 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Aldığımız incirin yüzde 30unu iç piyasaya veriyoruz. Yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuru incir ihracatımız yıllık yaklaşık 300 milyon dolar ve bu rakamı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!