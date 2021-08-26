Tarkan aşı oldu! "Geç oldu temiz oldu" - Son dakika magazin haberleri

Koronavirüs ile mücadele devam ederken ünlü isimlerden vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor. Son olarak Megastar Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı ile aşı çağrısında bulundu.

Tarkan, aşı olduğunu anın altına şöyle bir not düştü:

"Ne yalan söyliyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok.

Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle.

Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."