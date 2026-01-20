Tarkan'dan dinleyicilerine teşekkür; Bana çok iyi geldiniz

Şarkıcı Tarkan, 6 yıl aranın ardından İstanbul’da yeniden sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören konser serisinin üçüncü gecesi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, dinleyicilerine teşekkür etti.

Konser alanına doğru yola çıktığını belirten Tarkan, takipçilerine şu sözlerle seslendi; "Merhabalar! Üçüncü konser için konser alanına geldim. Birazdan orada olurum; soundcheck falan, sonra tekrar görüşeceğiz. Bu arada geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki o güzel paylaşımlarınızı gördüm, yorumlarınızı okudum, hakkımda çıkan güzel yazıları da okudum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun.

Tarkan, sözlerine şöyle devam etti; "Ama şunu söylemek istiyorum ki; konserlerde ben de sizlerden aldığım o güzel enerjiyle sahnede o hâle geliyorum. Bizim yarattığımız bir sinerji bu. Ama anlıyorum ki ne kadar özgür olmaya, biraz rahatlamaya, deşarj olmaya da ihtiyacımız varmış. Bana da çok iyi geldiniz siz. Ben de size iyi geldiysem ne mutlu bana. Haydi görüşürüz birazdan, çok öpüyorum."